Her zaman burnunun dikine giden 5 burç: Bu burçlar hiçbir zaman kendi bildiğinden şaşmıyor...

Herkes zaman zaman kendi fikrinde ısrarcı olabilir, ancak bazı burçlar için bu durum bir karakter özelliğidir. Onlar başkalarının önerilerini dinlese bile son kararı çoğunlukla kendi iç seslerine göre verir. Bu burçlar için “ben böyle istiyorum” cümlesi oldukça belirleyicidir. Kararlılık ve inatçılık arasında ince bir çizgide duran bu yapı, onları hem güçlü hem de zaman zaman zorlayıcı hale getirebilir. İşte en burnunun dikine giden 5 burç...

1. KOÇ BURCU

Koç burcu oldukça atılgan ve aceleci bir yapıya sahiptir. Bir karar verdiğinde onu değiştirmek oldukça zordur. Başkalarının uyarılarını dinlese bile çoğu zaman kendi bildiğini yapar. Bu durum onu cesur ve girişken yaparken, zaman zaman gereksiz riskler almasına da neden olabilir. Koç için önemli olan doğru hissettiği anda harekete geçmektir.

2. BOĞA BURCU

Boğa burcu sabit fikirli yapısıyla bilinir. Bir şeye karar verdiğinde onu değiştirmesi oldukça zordur. Güven ve istikrar onun için önemlidir, bu yüzden değişime direnebilir. Başkaları ne söylerse söylesin, kendi doğrularına sadık kalmayı tercih eder. Bu da onu oldukça inatçı bir burç haline getirir.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu özgüveni yüksek bir yapıya sahiptir. Kendi fikirlerine ve sezgilerine güveni tamdır. Bu nedenle başkalarının yönlendirmelerine her zaman açık olmayabilir. Bir konuda karar verdiyse geri adım atmakta zorlanabilir. Onun için kendi seçimi her zaman daha değerlidir.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu güçlü sezgileri ve kontrol ihtiyacıyla dikkat çeker. Bir konuda karar verdiğinde o kararı derinlemesine sahiplenir. Başkalarının etkisi altında kalmayı sevmez. Bu da onu zaman zaman oldukça ısrarcı ve dik başlı yapabilir. Akrep için önemli olan kendi doğrularına sadık kalmaktır.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu planlı ve disiplinli yapısıyla kendi yolunu çizmeyi sever. Bir hedef belirlediğinde o yoldan kolay kolay sapmaz. Başkalarının fikirlerini dinler ama nihai kararı yine kendisi verir. Bu durum onu kararlı ve güçlü yaparken, zaman zaman esnek olmamasına neden olabilir.