Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Her zaman yorgun hisseden 5 burç: Bu burçlar günün her saati kendini halsiz ve bitkin hissediyor...
Bazı burç bireyleri, hayatın yükünü en fazla omuzlarında hisseden burçlardır. Peki, günün her saati kendini halsiz ve bitkin hisseden kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, her zaman yorgun hisseden 5 burç...
Hayatın temposu, sorumluluklar ve yoğun iş yükü bazı burçları diğerlerinden daha fazla yorar. Astrolojiye göre bazı burçlar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sürekli bir yorgunluk içinde yaşarlar ve adeta enerjileri hiç bitmeyen bir döngüde tükenir. Peki, günün her saati kendini halsiz ve bitkin hisseden kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, her zaman yorgun hisseden 5 burç...
1. OĞLAK BURCU
Oğlak burçları, hayatı tamamen sorumluluk ve disiplin üzerine kurulu olan burçlardandır. Çalışmaktan, hedeflerine ulaşmak için mücadele etmekten asla vazgeçmezler. Ancak bu hırsları yüzünden kendilerine dinlenmek için zaman ayırmazlar ve sürekli tükenmiş hissederler. Oğlak burçları, iş hayatında, ailede ve sosyal çevrelerinde hep bir şeyleri yoluna koymaya çalışırken yorgunlukları kronik hale gelir.
2. BALIK BURCU
Balık burçları, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olarak da en çok yorulan burçlardandır. Başkalarının dertlerini kendi dertleri gibi görmeleri, empati yapmaları ve sürekli bir şeyleri kafaya takmaları onları derin bir duygusal yorgunluğa sürükler. Gün sonunda, aslında kimsenin farkında olmadığı bir yorgunluk içinde kendilerini bitkin hissederler.
3. BAŞAK BURCU
Başak burçları, her şeyin en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini fazlasıyla yorarlar. Sürekli detaylarla uğraşmak, hata yapmamak için çabalamak ve her konuda sorumluluk almak onları hem zihinsel hem de fiziksel olarak tükenme noktasına getirir. Uyurken bile akıllarında bir şeyleri planlayan Başaklar, dinlenmek konusunda oldukça başarısızdırlar.
4. YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları, sevdikleri için her zaman her şeyi yapmak isteyen fedakâr ruhlardır. Kendilerini hep başkalarının mutluluğu için harcarlar ve çoğu zaman kendilerini ihmal ederler. Duygusal yükleri ağır olduğu için sürekli bir içsel yorgunluk yaşarlar. Çoğu zaman "Beni kimse anlamıyor" diye düşünerek daha da tükenirler.
5. TERAZİ BURCU
Terazi burçları, hayatta denge kurmaya çalışan, herkesin mutlu olmasını isteyen burçlardır. Ancak bu çaba onları bitmek bilmeyen bir mental ve duygusal yorgunluğa sürükler. İnsanları üzmemek için sürekli bir şeyleri tartar, herkese yetişmeye çalışır ama kendilerine dinlenmek için zaman ayırmazlar. Beyinleri asla durmaz ve sürekli yorgun hissederler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- TÜSİAD soruşturması büyüyor!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...