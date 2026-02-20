Empati gücü yüksek bazı burçlar, çevresindeki herkes için çözüm üretmeye çalışırken kendi sınırlarını göz ardı edebilir. İşte, herkese yetişmeye çalışıp kendini unutan 3 burç...

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Sevdiklerinin sorumluluğunu fazlasıyla üstlenir. Önce onların huzurunu düşünür.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Başkalarının duygularını kendi duygusu gibi hisseder. Yardım etmeyi bırakmakta zorlanır.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Ortamın dengesini sağlamak için çabalar. Herkese yetişmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir.