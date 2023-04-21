Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Hiç bir şeyi beğenmezler! En mükemmeliyetçi 3 burç
Bazı insanlar hayatlarının mükemmel olması için uğraş verirler. Çoğu zaman kimseyi de beğenmezler. Doğuştan mükemmeliyetçi 3 burç belli oldu. İşte o burçlar.
elele.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; En mükemmeliyetçi burçlarla ilgili detaylar paylaşıldı. Bakın en mükemmeliyetçi burç hangisi.
1. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Başak için her şey ayrıntıdır. Bir hata yapılmadığından emin olmak için bu ayrıntıları tekrar tekrar gözden geçireceklerdir. Başaklar en mükemmeliyetçi olan ilk burçtur. Mükemmel olmaya, evlerinin ve işlerinin mükemmel olması için çabalarlar ve hatta hayatlarındaki insanların mükemmel olmasını isterler.
2. OĞLAK (22 Aralık - 19 Ocak)
Oğlaklar ne kadar uğraşırsa uğraşsın, her zaman daha iyisini yapabileceklerini düşünürler. Oğlaklar, mükemmeliyetçi olma eğilimindedir ve yaptıkları iş ile ilgili olsun ya da olmasın, yaptıkları bir hatayı saplantı haline getireceklerdir. Oğlaklar, yaptıkları hataları gözden geçirecek ve daha iyisini yapabilmenin yollarını bulacak ve sonra tekrar denemek için bir fırsat kollayacaklardır.
Oğlaklar inatçıdır ve doğru olanı yapana kadar denemeye devam ederler. Başarısız olurlarsa çevrelerindeki herkesi hayal kırıklığına uğratacaklarını düşünürler ve bunu yapmak istemezler.
3. Akrepler (23 Ekim - 21 Kasım)
Akrep burçları mükemmeliyetçi olan üçüncü burçtur. Akrepler genellikle işleri mükemmel yapmak için elinden geleni yaparlar. Akrepler yenilgiyi kabul etmezler. Yenilgi olacak olaylarda yer almazlar. Bu yüzden genelde bildikleri konularda mükemmeliyetçi olurlar.
Akrepler her şeyi fark eder ve bir şey yerinde değilse veya yanlış yapılırsa, düzeltilene kadar onunla uğraşırlar. Bir akrep başarısız olabileceği şeylerde şansını denemektense, enerjisini gerçekten iyi yaptığı şeylere odaklamayı tercih eder.
Mükemmeliyetçi olan diğer burçlar sırasıyla şöyle:
4. Terazi
5. Aslan
6. Koç
7. Boğa
8. Yengeç
9. İkizler
10. Balık
11. Kova
12. Yay
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