İkili oynama potansiyeli yüksek 4 burç: Bu burçlar yüzünüze gülüp arkanızdan her an kuyunuzu kazabilir...

İkili oynama potansiyeli, tamamen kötü niyetli bir özellik değildir. Astrolojiye göre bu burçlar, çoğu zaman çevreyi iyi analiz ettikleri, farklı durumlara uyum sağladıkları ve insan ilişkilerini dengelemeye çalıştıkları için böyle algılanırlar. Fakat elbette bu esneklik, bazen yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Peki, yüzünüze gülüp arkanızdan her an kuyunuzu kazabilecek kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ikili oynama potansiyeli yüksek 4 burç...





1. İKİZLER BURCU

Zaten burcun adı bile ipucunu veriyor: İkizler. Farklı ruh hallerini, farklı ortamları ve farklı insanları aynı anda idare edebilirler. Bir taraflarıyla çok samimi, diğer taraflarıyla mesafeli olabilirler. Herkese uygun bir versiyonları vardır. Bu esneklik bazen "ikili oynuyor" algısı yaratabilir.





2. AKREP BURCU

Akrep, stratejik ve gizemli yapısıyla tanınır. Duygularını tam anlamıyla açmaz, iç dünyasında planlar yapar. İkili oynama değil de, daha çok kontrolü elinde tutma arzusu taşıdığı için iki taraflı davranabilir. Güvenmediği kişilere farklı, güvendiğine bambaşka bir yüzünü gösterir.





3. TERAZİ BURCU

Herkesi memnun etmeye çalışırken bazen farkında olmadan ikili davranabilir. İki kişinin arasında kalınca her iki tarafa da uyum sağlama eğilimindedir. Bu yüzden karar verirken veya sorun çözerken farklı bakış açılarıyla yaklaşabilir. Kimi zaman bu diplomatik tutumu yanlış anlaşılabilir.





4. KOVA BURCU

Kendi dünyasında hareket eden Kovalar, insanları analiz ederken duygularını pek belli etmezler. Bazen aynı anda birkaç farklı düşünceyi ve planı zihninde taşır. Değişken ruh halleri ve ani fikir değişiklikleri, dışarıdan bakanlar için "acaba ne düşünüyor?" hissi yaratabilir.



