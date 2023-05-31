Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mayıs 2023 - 17:47

Güncelleme: 31 Mayıs 2023 - 17:47

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili ikizler. Düşünmeden karar almayın. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Radikal kararlar için uygun bir gün değil..