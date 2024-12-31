Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde sabah saatleri harcamalarınızı biraz kısıtlamanız gerekiyor. Abartılı tavırlar sonradan canınızı sıkabilir. Günün ikinci yarısı size iyi gelen kişilere zaman ayırın. Arkadaşlarınızın desteğinizi fazlasıyla hissedebileceğiniz bir gün.
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