Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevrenizle keyifli zamanlar geçirebilir, hayatınızı şekillendirecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz sevgili ikizler. Eğitim veya seyahat konularında bir gündeminiz varsa bugün olumlu gelişmeler olabilir. Fikirlerinizi cesaretle hayata geçirebilmek için harika bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- Artık egzama kabus olmayacak...
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!