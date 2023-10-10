Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün gergin hissedebilirsiniz. Yalnız kalmak istiyorsunuz ama sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım almak iyi hissettirebilir.
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