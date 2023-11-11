Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Pazar İkizler Burcu Yorumu
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:
Bugün iş arkadaşlarınız veya yakınlarınızın sağlık konuları gündemde olabilir. Yanlış anlaşılmaların, yanılgıların olabileceği bir gün. Önemli iş ve görüşmeler, önemli kararlar için uygun bir gün değil. Yarım kalan işlerinizi bugün halledebilirsiniz.
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