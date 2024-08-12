Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
İş hayatınızın ve parasal konuların gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, şimdilik sizde kalsın. Her şey zamanında güzel... Evcil hayvanlarınız varsa bugün onlara zaman ayırın.
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