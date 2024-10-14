Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Salı İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ekim 2024 - 15:46

Güncelleme: 14 Ekim 2024 - 15:46

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.