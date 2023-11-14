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Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Kasım 2023 - 16:49

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:

Bugün yakınlarınızla gerginlikler yaşanabilir sevgili ikizler.. Sakinlikle sorunları çözebilirsiniz, aceleci ve kararsız tavırlarınız işleri zorlaştırıyor. Sağlığınızı her şeyin önünde tutmalısınız. Hukuki konularla alakalı beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.



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