Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, hayatınızda kaos ve belirsizlik bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Bugün gereksiz riskler almayın, düşüncesizce harcamalar yapmayın. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi...
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