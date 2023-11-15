Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, ilişkilerinizde sorunlar bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve yönsüz hissedebilirsiniz. Gereksiz riskler almamanız gereken bir gün, düşüncesiz adımlar atmayın. Hata yapmaya açıksınız. Sabırlı ve sakin olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Bu kavgayı görmüştük
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
- Dilan Polat'ın eşine tepkisi gündem oldu
- Çocuğa işkence edip öldüren erkek hakkında karar!
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'