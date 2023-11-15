Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Kasım 2023 - 16:46

Güncelleme: 15 Kasım 2023 - 16:46

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, ilişkilerinizde sorunlar bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve yönsüz hissedebilirsiniz. Gereksiz riskler almamanız gereken bir gün, düşüncesiz adımlar atmayın. Hata yapmaya açıksınız. Sabırlı ve sakin olmalısınız.



