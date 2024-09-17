Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kariyer alanında biraz uyanık olmanız gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara çok açık bir gün. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek hevesinizi kırabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlığınız suistimallere yol açabilir.
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