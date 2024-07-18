Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu:
Sevgili hayatınızda kaos ve krizler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ne yöne gideceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Gereksiz harcamalar yapmayın, düşüncesizce risk almayın, Hata yapmaya açık bir zaman dilimi.
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