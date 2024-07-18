Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Temmuz 2024 - 16:16

Güncelleme: 18 Temmuz 2024 - 16:16

İkizler burcu ve yükselen ikiz burcu:

Sevgili hayatınızda kaos ve krizler bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ne yöne gideceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumdasınız. Gereksiz harcamalar yapmayın, düşüncesizce risk almayın, Hata yapmaya açık bir zaman dilimi.