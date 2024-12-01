Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Eğitim, seyahatler ve yabancılarla ilişkiler gündemde sevgili ikizler. İşleriniz hızlanmaya başlıyor. Sabrettiğiniz konularda gelişmeler var. Bugün ilişkilerinizde gerginlikler, anlaşmazlıklar çıksa da kararlı bir tavır sergilerseniz işler kolaylaşacak.
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