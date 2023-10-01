Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizle baş başa kalmak istiyor olabilirsiniz. Ekonomik konularla alakalı veya iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar kendinizi değersiz hissetmenize sebep oluyor. Biraz içinize dönüp ne istediğinize karar vermeniz lazım. Kafanız netleştiğinde daha hızlı ilerleyeceksiniz.
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