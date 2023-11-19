Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Kasım 2023 - 16:50

Güncelleme: 19 Kasım 2023 - 16:50

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün kafanızda çeşit çeşit fikirler var sevgili ikizler. Zihniniz susmuyor. İşlerinizi planlamazsanız sinirleriniz yıpranabilir. Eğitim, ticaret ve yakın çevrenizle alakalı konuların gündemde olacağı bir gün. Bugün konular çözümsüz kalabilir.



