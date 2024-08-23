Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sağlığınızla alakalı uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular bugün gündeme gelebilir. İş yerinizde yaşadığınız belirsizlikler bugün çözüme kavuşmayabilir. Sorunu dışarda aramak size zaman kaybettiriyor. Kendinize dönmek çözüm olacaktır.
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