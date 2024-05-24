Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın gördüğünüz kişilerle aranızda çıkan anlaşmazlıklar kendi huzurunuz için bu kişilerle aranıza mesafe koymanızı gerektiriyor. Biraz yalnız kalıp düşündüğünüzde yok yere kalp kırdığınızı anlayabileceksiniz.
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