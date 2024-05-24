Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mayıs 2024 - 16:39

Güncelleme: 24 Mayıs 2024 - 16:39

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Yakın gördüğünüz kişilerle aranızda çıkan anlaşmazlıklar kendi huzurunuz için bu kişilerle aranıza mesafe koymanızı gerektiriyor. Biraz yalnız kalıp düşündüğünüzde yok yere kalp kırdığınızı anlayabileceksiniz.