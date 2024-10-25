Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin güçleneceği bir gündesiniz. Bağlarınızı güçlendirmenin tam zamanı. Eğlenceli kişiliğiniz dikkatleri üzerinize çekmenize sebep oluyor. Uzun zamandır sorun yaşadığınız kişilerle varsa bugün pozitif gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu