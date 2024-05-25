Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, geleceğe yönelik neye karar vereceğinizi şaşırmış ve kararsız bir durumda olabilirsiniz. Geçici bir süreç. Bugün düşüncesizce adımlar atmayın, harcamalarınıza dikkat edin. Hata yapmaya açık bir zaman dilimi. Yeni kararlar almalı ve sabırlı olmalısınız.
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