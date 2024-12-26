Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün iş arkadaşlarınız veya yakınlarınızın sağlık konuları gündemde olabilir. Yanlış anlaşılmaların, yanılgıların olabileceği bir gün. Önemli iş ve görüşmeler, önemli kararlar için uygun bir gün değil. Yarım kalan işlerinizi bugün halledebilirsiniz.
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