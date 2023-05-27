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Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar İkizler Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Mayıs 2023 - 17:12

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Sevgili ikizler, bugün gergin hissedebilirsiniz. Yalnız kalmak istiyorsunuz ama sorumluluklarınız var. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım almak iyi hissettirebilir.



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