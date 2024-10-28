Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Özel hayatınıza odaklanacağınız bir gün. Uzun zamandır çözülemeyen konular bugün çözüme kavuşabilir. Beklediğiniz haberler bugün gelebilir. İletişiminiz güçlü ve yeni fikirlere açıksınız. Yeni başlangıçlar için harika bir gün. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.
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