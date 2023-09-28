Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün sosyal çevrenizden uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar ve tanışmalar da gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyun. Tarafsız olun. Geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
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