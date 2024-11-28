Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Cuma İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2024 - 16:05

Güncelleme: 28 Kasım 2024 - 16:05

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

İş hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili ikizler. Hızlı karar almayın, düşünerek hareket edin. Fikirlerinizi herkese açmayın, herkese güvenmeyin. Evcil hayvanlarınız varsa bugün onların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir.