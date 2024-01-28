Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu günlük yorumu:
Ailevi konularda gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı!
- Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
- Herkes kaçıyor
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kim önerdi?
- AKP'den seçim öncesi 'emekli atağı'
- ‘Cem Karaca'nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı!
- Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
- Açıklama geldi
- Zaha'nın ağabeyinden sert tepki