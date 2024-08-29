Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Aldığınız kararların arkasında sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor sevgili ikizler. Ne istediğinize karar verin. Üzerinize vazife olmayan sorumluluklar üstlenmeyin. Gelecek planlarınızla alakalı derin ve detaylı düşünmek için harika zamanlar...
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