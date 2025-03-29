Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sevgili ikizler, yeni başlangıçlar ve yeni tanışmalar gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyduğunuzda başlangıç aşamasındaki ilişkilerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz.. Önemli kararlar için uygun bir gün.
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