Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Salı İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gündesiniz. Hayatınızdaki güzellikleri görmeye çalışın. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Başlangıçlar yaparken eksiklerinizi gözden geçirirseniz ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!