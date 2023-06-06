Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Haziran Çarşamba İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Bugün kafanızda çeşit çeşit fikirler var sevgili ikizler. Zihniniz susmuyor. İşlerinizi planlamazsanız sinirleriniz yıpranabilir. Eğitim, ticaret ve yakın çevrenizle alakalı konuların gündemde olacağı bir gün. Bugün konular çözümsüz kalabilir.
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