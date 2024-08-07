Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:
Sosyal zekanız çevreniz tarafından hayranlıkla karşılanıyor sevgili ikizler. Yine de biraz durulmanız gerekiyor. Bu kararsızlık ve değişkenlik size hayranlıkla bakan gözlerin bir süre sonra güvenini sarsabilir. Ne istediğinize karar vermeden kendinizi ortaya atmamalısınız.
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