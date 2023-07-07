Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Hayatınızdaki belirsizliklere tahammülünüz kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Ne istediğinizi bilmeniz bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Gerginliğinizin sebebi dış etkenler değil. Kararlı olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- CHP'de 6 il ve 1 ilçe başkanının görevine son verildi
- Bakanlık sahte ilan verenleri uyardı