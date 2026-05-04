İlişki sorunlarını bir türlü aşamayan 4 burç: Bu burçlar kısır döngüyü kıramıyor

İlişki uzmanlarının "tekrarlayan kalıplar" olarak adlandırdığı durum, Zodyak’ın belirli temsilcilerinde daha belirgin görülüyor. Kendi iç dünyalarındaki çatışmaları partnerlerine yansıtan veya beklentilerini esnetemeyen bu burçlar, çözüm yolunda adımları genellikle geç atıyorlar. İşte ilişki sorunlarını aşmakta en çok direnç gösteren o 4 burç...

AKREP BURCU

Akrepler için bir ilişkinin en büyük sınavı "güvendir". Ancak bu güveni inşa etmek yerine, partnerini sürekli test etme ve şüphe duyma eğilimleri, sorunu aşmayı imkansız hale getirebilir. Bir kez kırıldıklarında veya hayal kırıklığına uğradıklarında, konuyu kapatmak yerine derinlemesine analiz etmeye ve geçmişi hatırlatmaya devam ederler. Bu durum, ilişkideki krizin bir sarmal haline gelmesine neden olur.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar, bir sorun yaşandığında duygularını ifade etmek yerine duvar örmeyi tercih ederler. Sorunu konuşarak çözmek onlar için bir "zayıflık" gibi görünebilir. "Ben hallederim" veya "Zamanla geçer" mantığıyla hareket ettikleri için partnerleriyle aralarındaki duygusal kopukluk giderek büyür. Gururlarından ödün vermekte zorlanmaları, aslında basitçe çözülebilecek tartışmaları bile haftalar süren bir soğuk savaşa dönüştürebilir.

KOVA BURCU

Kovalar, kişisel alanlarına o kadar düşkündürler ki, partnerlerinin yakınlık talebini bir "kısıtlama" olarak algılayabilirler. İlişkide bir sorun çıktığında, o sorunun içine girmek yerine dışarıdan bir gözlemci gibi bakmaya çalışırlar. Bu rasyonel ve mesafeli tavır, partnerinin kendini duygusal olarak yalnız hissetmesine yol açar. Kova burcu, özgürlüğünden taviz vermemek adına uzlaşmaya yanaşmadığında, ilişki krizleri çözümsüz kalır.

YENGEÇ BURCU

Yengeçlerin en büyük sorunu, yaşadıkları krizleri aşırı kişiselleştirmeleridir. Partnerinin yapıcı eleştirilerini bile birer saldırı olarak algılayabilirler. Sorunu mantık çerçevesinde tartışmak yerine duygusal tepkiler vererek kabuklarına çekilmeleri, sağlıklı iletişimi engeller. Geçmişte yaşanan kırgınlıkları güncel sorunların içine dahil etme eğilimleri, tartışmaların odağının sapmasına ve çözümün uzaklaşmasına neden olur.