Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
İlişkide asla ilk adımı atmayan burç!
Astrolojiye göre burçların karakterler üzerinde etki oldukça fazladır. Peki, ilişkilerde ilk adım söz konusu olduğunda geri planda kalan burçlar hangileridir? İşte ilişkide asla ilk adımı atmayan burç...
Flörtleşmek, aşkın en heyecan verici dönemlerinden biridir. Gerçek bir aşk yaşamak için ise ilk adımı bir tarafın atması gerekmektedir. Bu cesur adım, ilişkinin başlaması ve ilerlemesi için önemli bir adımdır. Peki, ilişkilerde ilk adım söz konusu olduğunda geri planda kalan burçlar hangileridir? İşte ilişkide asla ilk adımı atmayan burç...
1. ASLAN BURCU
Öz güven timsali Aslan burcu, karşısındaki kişi tarafından kolay kolay reddedilemeyeceğini bilir. Aslanların enerjisine ve asaletine kapılmak ise kaçınılmazdır. Aslan, kafa dengi ve enerjisine uyum sağlayan birini bulduğunda onu kazanmak için ilk adımı atmaktan çekinmez.
2. KOÇ BURCU
Koç burcu, baskın karakteri ve atılgan yapısıyla tanınır. İlişkilerde ilk adımı atmaktan asla çekinmez. Risk almaktan korkmayan Koçlar, hislerini açıkça ifade eder ve dürüst davranırlar. Eğer hoşlandığınız kişinin Koç burcu olduğunu öğrenirseniz, sadece size açılmasını beklemeniz yeterlidir. Eninde sonunda bunu mutlaka yapacaktır.
3. YAY BURCU
Yay burcu, sabırsız yapısı ve işlerin hızlıca yoluna girmesini istemesi nedeniyle ilk adımı atmaktan çekinmez. Duygularını son derece cesur bir şekilde ifade eder ve genellikle "Ne olacaksa olsun" mantığıyla hareket eder. Reddedilirse de bunu pek umursamaz ve yeni aşklara yelken açar.
4. AKREP BURCU
Sınırları zorlamayı seven Akrep burcu, birine karşı derin duygular beslediğinde takıntılı bir biçimde onu elde etmek için her şeyi yapar. İlk adımı atmaktan çekinmez, başarısız olursa tekrar dener ve gerekirse bir daha dener. Tutkulu yapısı, hedeflerine ulaşana kadar pes etmemesini sağlar.
5. BOĞA BURCU
Uzun soluklu ilişkilerin insanı olan Boğa burcu, karşısındaki kişide aynı potansiyeli gördüğünde hemen yanına koşar ve tüm hislerini açıkça ifade eder. Evine ve sevdiklerine bağlı olan Boğa, sevdiği kişi için fedakarlık yapmaktan çekinmez ve onu kazanabilmek için her yolu dener. Sadakati ve kararlılığı ile bilinen Boğa burcu, ilişkisinde güven ve istikrar arar.
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