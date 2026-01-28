Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 22:56:00
Haber Merkezi
İlişkide 'ben yetiyor muyum?' kaygısı yaşayan 3 burç...

Bu burçlar ilişkide sürekli kendini sorgular. Sevildiğinden emin olmak ister, küçük detayları büyük anlamlara dönüştürebilir. İşte, ilişkide 'ben yetiyor muyum?' kaygısı yaşayan 3 burç...

İlişkilerde özgüven kadar güvensizlik de belirleyici olabilir. Bazı burçlar, karşı tarafın sevgisinden emin olmakta zorlanır ve kendini sık sık sorgular. İşte, ilişkide 'ben yetiyor muyum?' kaygısı yaşayan 3 burç...

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başak burcu kendine karşı acımasızdır. İlişkide de “daha iyisini yapabilir miydim?” düşüncesiyle kendini yetersiz hissedebilir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu duygusal güven arar. Sevildiğini hissetmediğinde, sorunu önce kendinde arar ve değersizlik kaygısı yaşayabilir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu romantik beklentilerle yaşar. İlgide en ufak bir azalma, “Ben yeterince iyi miyim?” sorusunu gündeme getirir.

İlgili Konular: #burç