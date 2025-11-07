İlişkide kontrolü asla ele geçiremeyen 3 burç...

İlişkilerde bazı burçlar yönlendirici ve baskın olabilirken, bazıları olayların akışına teslim olmayı tercih eder. Bu burçlar genellikle kontrolü ele almayı değil, duyguları, anı ve uyumu ön planda tutar. İşte kontrolü asla ele geçiremeyen 3 burç...

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi, huzur ve uyumun burcudur. Tartışma ve gerilimden kaçındığı için, ilişkide yönlendirme rolünü karşı tarafa bırakır. “Sen nasıl istersen” cümlesi onlar için oldukça tanıdıktır. Terazi yönetmekten çok dengeyi korumaya çalışır.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık, duygularının yoğunluğu nedeniyle ilişkide kontrolü elinde tutmakta zorlanır. Sevdiğine uyum sağlamak ve onun mutluluğunu öncelik haline getirmek, Balık’ın doğal tavrıdır. Bu durum bazen fazla fedakarlığa dönüşebilir.

İKİZLER (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)

İkizler ilişkide sabit bir düzen kurmakta zorlanır. Değişken ve anlık davranışları nedeniyle kontrolü ele almaktan ziyade, durumların kendi akışında ilerlemesine izin verirler. İlişkide liderlik rolünü çoğu zaman karşı taraf üstlenir.