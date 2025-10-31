İlişkide kontrolü elinde tutmak isteyen 3 burç... Her şey onların istediği gibi olmalı!

Bazı burçlar için her şeyin planlı, öngörülebilir ve güvenli olması gerekir. Bu da kimi zaman ilişkide ipleri tamamen kendi ellerinde tutmalarına neden olur. İşte aşk hayatında kontrolü elden bırakmayan üç burç...

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrep burcu, duygusal olduğu kadar stratejiktir de. İlişkilerinde derin bağlar kurmayı sever ama aynı zamanda partnerinin davranışlarını dikkatle gözlemler. Onun için güven kazanmak zaman alır, bu yüzden kontrolü bırakmak neredeyse imkânsızdır. Akrep, hissettiklerini belli etmese de her şeyi fark eder ve ilişkinin yönünü genellikle o belirler.

OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlak burcu için ilişkiler, duygusal kadar ciddi bir sorumluluktur. Hayatının her alanında olduğu gibi aşk hayatında da disiplinli ve kararlı davranır. Partnerinin kararsız ya da düzensiz olmasına tahammül edemez, bu yüzden ilişkiyi sağlam zeminde tutmak için yönetimi üstlenir. Oğlak’ın kontrolcü tavrı genellikle sevgiden gelir; o, güvende hissetmek ister.

BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak burcu, detaycı yapısı sayesinde ilişkilerde her şeyin “doğru” işlemesini ister. Partnerinin duygusal dalgalanmaları veya plansız davranışları Başak için rahatsız edicidir. Bu yüzden olayları kendi mantığıyla yönlendirmeye çalışır. Her şeyin kontrol altında olması, Başak’a huzur verir.