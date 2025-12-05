İlişkide sessiz ceza vermeyi seven 3 burç...

Sessizlik, bazı burçların favori savunma mekanizmasıdır. Olayları çözmek yerine geri çekilir, konuşmayı keser ve adeta görünmez duvar örerler. Bu durum ilişkilerde büyük gerilim yaratabilir.

YENGEÇ (20 HAZİRAN - 21 TEMMUZ)

Aşırı duygusal Yengeç, kırıldığında içine kapanır. Direkt konuşmak yerine sessizleşir ve partnerinin hatasını anlamasını bekler.

BAŞAK (22 AĞUSTOS - 21 EYLÜL)

Duygularını kolay ifade edemeyen Başaklar, sorun olduğunda mesafe koyar. Sessizlik onlar için düşünme sürecidir ama karşı taraf bunu cezalandırılmak gibi hisseder.

KOVA (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kova burcu tartışma sonrası tamamen kopabilir. Mesajlara yanıt vermez, aramalara dönmez ve sakinleşene kadar duvar örer.