5.12.2025 23:11:00
İlişkide sessiz ceza vermeyi seven 3 burç...

İlişkilerde sorun yaşadıklarında konuşmak yerine susmayı tercih eden burçlar, partnerlerini sessizlikle cezalandırabilir.

Sessizlik, bazı burçların favori savunma mekanizmasıdır. Olayları çözmek yerine geri çekilir, konuşmayı keser ve adeta görünmez duvar örerler. Bu durum ilişkilerde büyük gerilim yaratabilir.

YENGEÇ (20 HAZİRAN - 21 TEMMUZ)

Aşırı duygusal Yengeç, kırıldığında içine kapanır. Direkt konuşmak yerine sessizleşir ve partnerinin hatasını anlamasını bekler.

BAŞAK (22 AĞUSTOS - 21 EYLÜL)

Duygularını kolay ifade edemeyen Başaklar, sorun olduğunda mesafe koyar. Sessizlik onlar için düşünme sürecidir ama karşı taraf bunu cezalandırılmak gibi hisseder.

KOVA (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kova burcu tartışma sonrası tamamen kopabilir. Mesajlara yanıt vermez, aramalara dönmez ve sakinleşene kadar duvar örer.

İlgili Konular: #burç