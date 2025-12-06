Naci Görür'den kritik uyarı... 'En riskli zamanlardayız, deprem olursa felaket olur'

Son dönemde yaşanan depremlerin azlığına dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntıların azalmasının 'toplumda yanlış bir rahatlama yaratmaması' gerektiğini vurguladı.

"TAM DEPREM KONUŞULACAK VE ÖNLEM ALINACAK ZAMANLAR..."

Depremin 'bu ülkenin kaçınılmaz bir gerçeği' olduğuna dikkat çeken Naci Görür, asıl odaklanılması gereken konunun deprem dirençli şehirler inşa etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek. Yani anlayacağınız ebedi ve ezeli. Bırakın deprem olacak mı olmayacak mı, nerede olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye sormayı. Kabul edelim artık ülkemizin çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur. İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. O halde deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa ediliri konuşalım. Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku , ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz."