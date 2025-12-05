İlişkide soğuk savaş başlatan 3 burç: Asla ilk mesajı atmayan burçlar...

İlişkilerde herkes konuşarak çözüm bulmayı tercih etmez. Bazı burçlar, duygularını içine atarak “soğuk savaş” başlatır ve karşı tarafın ilk adımı atmasını bekler. Bu burçlar için sessizlik, çatışmanın en etkili yolu olabilir. İşte asla ilk mesajı atmayan burçlar...

BOĞA (19 NİSAN - 19 MAYIS)

Boğalar, inatlarıyla bilinir. Tartışma sonrası ilk mesajı bekletme rekorunu ellerinde tutabilirler. Gururlarına çok düşkün oldukları için ilk adımı atmaktan kaçınırlar.

AKREP (22 EKİM - 20 KASIM)

Akrep burcu kırıldığında sessizlik moduna geçer. Gizemli enerjisiyle karşı tarafın ne yaptığını uzaktan izler ve duygularını saklayarak kontrolü elinde tutar.

OĞLAK (21 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar tartışma sonrası işine gücüne döner, saatlerce hatta günlerce mesaj atmaz. Konu kendi kendine çözülene kadar beklemeyi tercih ederler.