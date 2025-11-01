İlişkide tartışmaları en olgun şekilde çözen 3 burç...

Bazı burçlar tartışmalar sırasında sakinliğini korumakta zorlanırken, bazıları olayları büyütmeden, sağduyulu biçimde çözmeyi başarır. İşte ilişkilerde sorunları olgunlukla ele alarak dengeyi koruyan üç burç...

TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Terazi burcu uyumun ve barışın simgesidir. Tartışmalarda asla haklı çıkmak için uğraşmaz; amacına ulaşmak değil, huzuru yeniden kurmak ister. Diplomatik tavrı sayesinde hem kendi duygularını ifade eder hem de partnerini dinler.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Empatik yapısı sayesinde Balık burcu, karşısındaki kişinin kırılmaması için kelimelerini dikkatle seçer. Duygusal derinliği, ilişkide anlayışın kapısını aralar. Küslükleri uzatmayı sevmez; affetmek onun doğasında vardır.

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burcu, sakinliğiyle bilinir. Tartışmalarda anlık tepkiler yerine düşünerek hareket eder. Sabırlı yapısı, ilişkiyi yıpratacak sözlerden uzak durmasını sağlar. Onun için çözüm, bağırmakla değil, konuşmakla gelir.