İlişkilerde aniden soğuyan 4 kadın burcu: Bu kadınlar bir gün var bir gün yok

Aşkın dengesini korumak zor olsa da bazı kadınlar için duygu değişimleri adeta doğaldır. Bugün her şey yolunda görünürken, yarın bir soğukluk başlar ve çözmek neredeyse imkânsızdır. Astrolojide bu ani duygusal geçişlere en yatkın bazı burçlar vardır. İşte ilişki içinde bir anda uzaklaşabilen 4 kadın burcu...

İKİZLER BURCU

İkizler kadını değişken ruh halleriyle bilinir. Heyecanla başlayan bir ilişki, onun gözünde bir anda sıkıcı hale gelebilir. İlgisini çeken başka bir şey olduğunda eski bağlar önemini yitirir. Soğuduğunu çoğu zaman açıklamaz; bir bakmışsınız gitmiş. Ne hissettiğini yakalamak zordur çünkü sürekli değişir.

BAŞAK BURCU

Başak kadını ilk başta sabırlı ve anlayışlı görünse de ilişkideki en ufak detaylar onun zihninde büyür. Eleştirel bakışıyla bir anda “olmuyor” kararını verip duvarlarını örebilir. Hislerini kolay kolay açıklamaz, ancak soğuduysa bunu davranışlarıyla belli eder. Küçük bir hayal kırıklığı bile buz gibi uzaklaşmasına yeter. Geri dönmek neredeyse imkânsızdır.

KOVA BURCU

Kova kadını özgürlüğüne düşkündür. Duygusal olarak fazla sıkıştırıldığını hissettiği anda geri çekilir. Soğuk görünmesi aslında duygularını koruma yöntemidir. Bir anda iletişimi kesebilir ve uzaklaşabilir. Ona ulaşmak için değil, onun istemesi için beklemek gerekir.

AKREP BURCU

Tutkulu ve bağlı görünse de, Akrep kadını güvenini kaybettiği anda geri dönüşü olmayan bir soğuma yaşar. İlk başta yoğun bağ kurar ama aldatıldığını, yalan söylendiğini ya da değer görmediğini hissederse kalbini anında kapatır. Affediyor gibi görünse de duygusal olarak çoktan çıkmıştır. Soğuduğu zaman duvarları aşılmaz hâle gelir.