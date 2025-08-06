İlişkilerde en tehlikeli 4 erkek burcu: Bu burçlara dikkatle yaklaşmak gerekiyor

İlişkiler karşılıklı güven ve uyum üzerine kurulur. Fakat bazı burçların doğasında kontrol etme, manipüle etme, kıskançlık ya da duygusal oyunlar oynama gibi güçlü eğilimler bulunur. Bu da onları aşk hayatında “zor partner” haline getirebilir. Astrolojik haritalar bireysel farklılıklar gösterse de, genel anlamda en fazla “tehlikeli eş” sinyalini veren burçlar aşağıda...

AKREP BURCU

Tutkulu olduğu kadar kıskanç, sezgisel olduğu kadar kuşkucudur. Akrep erkeği sevdiği kişiyi derinlemesine sahiplenir ama bu sahiplenme zamanla kontrolcülüğe dönüşebilir. Duygusal sınırları kolayca ihlal eder, güvensizlik yaşarsa partnerini test etmeye başlar. Affetmez, unutmamayı seçer. Onun karanlık tarafıyla tanışmak, ilişkiyi zehirli hale getirebilir.

OĞLAK BURCU

Dışarıdan soğukkanlı ve mantıklı görünen Oğlak erkeği, ilişkide duygusal ihtiyaçları ikinci plana atabilir. Aşırı kontrolcü olabilir, her şeyi kurallara ve stratejiye dökebilir. Sevgi dili genellikle mesafelidir ve partnerini duygusal olarak yalnız bırakabilir. Kendi bildiğini okuması, eleştiriye kapalı oluşu ve inatçılığı ilişkiyi giderek tek taraflı bir hale getirebilir.

İKİZLER BURCU

Zekasıyla büyüler, ilgisiyle sarhoş eder… Ama birdenbire uzaklaşabilir. İkizler burcu erkeği, duygusal istikrar konusunda en güvenilmez burçlardan biri olabilir. Söz verir ama tutmaz, bugün sever ama yarın sıkılabilir. Duygusal olarak bağ kurmak yerine entelektüel oyunlar oynamayı tercih ettiğinde, karşı taraf kendini yetersiz ve yorulmuş hissedebilir.

KOÇ BURCU

Hızlı başlar, hızlı yıkar. Koç burcu erkeği ilişkide lider olmak ister, ama bu çoğu zaman baskınlığa dönüşebilir. Kıskançlık, öfke patlamaları ve sabırsızlıkla partnerini duygusal olarak yıpratabilir. Anlık tepkileriyle kalp kırması kolay, özür dilemesi zordur. Uyum sağlamak yerine savaşı seçebilir.