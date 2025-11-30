İlişkilerde geçmişi fazla düşünen 4 burç: Bu burçlar eski anılardan bir türlü kopamıyor...

Geçmişten ders çıkarmak bir olgunluk göstergesidir; fakat bazı burçlar ilişkide yaşananları o kadar derin hisseder ki, geçmişin gölgesi bugüne bile yansıyabilir. Peki, eski anılardan bir türlü kopamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde geçmişi fazla düşünen 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç, duygulara kelimenin tam anlamıyla bağlıdır. Eski mesajlar, anılar, fotoğraflar… Yengeç’in hafızasında her şey kayıtlıdır. Bir tartışmada bile geçmişten örnekler getirebilir çünkü hissettiklerini kolay kolay unutamaz.

2. AKREP BURCU

Akrep için güven her şeydir. Bir kere kırılmışsa, unutması imkânsıza yakındır. Geçmişi sürekli analiz eder, partnerinin davranışlarını eski olaylarla karşılaştırır. Bu yüzden ilişkide önceki kırgınlıklar sık sık gündeme gelebilir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu hafızasıyla ünlüdür. Partnerinin söylediği en ufak kelimeyi bile unutmadan saklar. Geçmişte yapılan hatalar, Başak’ın zihninde listelenir ve yeni durumlarda kıyaslama yapma ihtiyacı doğurur.

4. BALIK BURCU

Balık burcu için zaman kavramı duygulara bağlıdır. Geçmişte yaşadığı bir mutluluk ya da hüzün, bugünmüş gibi hissedilebilir. Bu yüzden ilişkide eski anıların enerjisi hâlâ etkisini gösterir.