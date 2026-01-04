İlişkilerde hep güçlü taraf olmak zorunda hisseden 5 burç: Bu burçlar zayıf yönlerini her zaman saklıyor...

İlişkiler karşılıklı paylaşım, destek ve duygusal denge üzerine kuruludur. Ancak bazı burçlar için bu dengeyi kurmak kolay değildir. Sevseler bile duygusal yükü sırtlanan, sorunları tek başına çözmeye çalışan ve zayıf görünmemek için kendini geri çeken burçlar vardır. Peki, zayıf yönlerini her zaman saklayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde hep güçlü taraf olmak zorunda hisseden 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu ilişkilerde kontrolü elinde tutmak ister. Duygularını göstermek yerine sorumluluk almayı, çözüm üretmeyi ve ayakta kalmayı tercih eder. Partnerine yük olmak istemediği için kırıldığını bile belli etmez. Güçlü görünmek onun için bir savunma mekanizmasıdır ve zamanla duygusal yalnızlık hissi yaratabilir.

2. AKREP BURCU

Akrep burcu derin sever ama zayıf görünmekten hoşlanmaz. İlişkide duygusal kontrolü kaybetmemek için hep güçlü durmaya çalışır. İçinde fırtınalar kopsa da bunu dışarı yansıtmaz. Bu durum Akrep’in ilişkilerde ağır bir duygusal yük taşımasına neden olabilir.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu ilişkilerde gururuyla hareket eder. Sevse bile güçlü duruşunu korumak ister, kırıldığında geri adım atmakta zorlanır. İlişkide lider ve dayanıklı görünme ihtiyacı, duygularını bastırmasına yol açabilir. Bu da zamanla içsel bir yorgunluk yaratır.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilişkilerde sorun çözen, toparlayan ve idare eden taraf olmayı üstlenir. Duygusal zayıflık göstermeyi hata gibi algılayabilir. Bu nedenle ilişkide hep güçlü kalmaya çalışır, kendi ihtiyaçlarını geri plana atar. Sessizce yorulması en belirgin özelliklerinden biridir.

5. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını mantıkla kontrol etmeye çalışır. İlişkide duygusal bağımlı görünmek istemez ve güçlü durmayı seçer. İç dünyasında yaşadıklarını paylaşmak yerine mesafeli davranabilir. Bu da onun ilişkide yükü tek başına taşımasına neden olur.