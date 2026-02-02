İlişkilerde hislerinden kaçtıkça daha çok bağlanan 5 burç: Bu burçlar bağlanmaktan korktukça daha çok aşık oluyor...

Aşkta herkes duygularını aynı şekilde yaşamaz. Kimi burçlar hislerini açıkça gösterirken, kimileri tam tersine geri çekildikçe daha çok bağlanır. Kaçmak, onlar için vazgeçmek değil; duygularını anlamaya çalışmanın bir yoludur. Astrolojide bazı burçlar vardır ki aşk yoğunlaştığında mesafe koyar ama bu mesafe kalpten kopmak yerine bağları daha da güçlendirir. İşte, ilişkilerde hislerinden kaçtıkça daha çok bağlanan 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu duygularını kolay kolay açmaz. Aşk derinleştiğinde kontrolü kaybetme korkusu yaşar ve geri çekilebilir. Ancak bu kaçış, duygularının azaldığı anlamına gelmez; tam tersine bağın güçlendiğini gösterir. Akrep uzaklaştıkça daha çok düşünür, daha derine iner ve bağlanır.

2. KOVA BURCU

Kova burcu özgürlüğüne düşkündür. Aşkta yoğunluk arttığında alan ihtiyacı hisseder ve mesafe koyabilir. Fakat bu mesafe, bağlanmamak için değil; hislerini dengelemek içindir. Uzak kaldığı süre boyunca karşı tarafın hayatındaki yerini fark eder ve bağ daha sağlam hale gelir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu aşkta kontrolü elinde tutmak ister. Hisler yoğunlaştığında geri çekilir çünkü yanlış yapmaktan korkar. Ancak bu süreçte karşı tarafı daha çok gözlemler, düşünür ve bağlanır. Kaçışı, duygusal netlik kazanma çabasıdır.

4. YAY BURCU

Yay burcu özgürlük ihtiyacı yüksek bir burçtur. Aşk ciddileştiğinde mesafe koyabilir. Ancak uzaklaştıkça kalbini dinler ve hislerinin gerçekliğini fark eder. Kaçmak, onun için duygularını test etme yoludur ve çoğu zaman daha güçlü bağlanmasına neden olur.

5. BALIK BURCU

Balık burcu duygusal yoğunluğu kaldıramadığında içine kapanır. Aşk onu derinden etkilediğinde geri çekilir çünkü hisleriyle baş başa kalmak ister. Ancak bu süreçte bağ daha da derinleşir. Kaçışı, sevginin ağırlığını anlamaya çalışmasındandır.